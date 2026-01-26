Мурманский губернатор показал видео установки опоры ЛЭП с помощью вертолета

Две опоры линий электропередачи установили в Мурманской области, рассказал губернатор Андрей Чибис. В Telegram-канале он разместил видеозапись процесса.

Монтаж первой конструкции завершился после нескольких попыток: работе мешали шквалистый ветер, метель и сложный рельеф местности. Детали перевозили по частям на вездеходах, застрявшую технику приходилось откапывать экскаваторами, которые сами нередко увязали.

Вторая опора была установлена с помощью вертолета сразу после улучшения погодных условий. Конструкцию собрали на земле, закрепили тросами, подняли и смонтировали на месте. Губернатор поблагодарил летчиков Архангельского объединенного авиаотряда за помощь.

Авария произошла 23 января, когда из-за непогоды обрушились пять опор ЛЭП, что привело к масштабным отключениям электроэнергии в Мурманске и Североморске. В регионе действует режим ЧС. Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности, указав, что срок службы разрушившихся опор превышал 40 лет.