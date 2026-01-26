Обвиняемых в получении подкупа сотрудников банка «Снежинский» оставили в СИЗО

Челябинский областной суд оставил без изменений решения первой инстанции о продлении мер пресечения председателю правления банка «Снежинский» Федору Богданчикову и начальнику отдела банка Алексею Копейкину. Обвиняемые в получении коммерческого подкупа останутся в СИЗО до 6 марта 2026 года, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Адвокаты просили изменить меру пресечения на более мягкую и отправить фигурантов под домашний арест. Суд не согласился с позицией защиты, постановление Центрального районного суда Челябинска от 25 декабря 2025 года осталось в силе.

По версии следствия, с сентября 2021 года Федор Богданчиков при пособничестве Алексея Копейкина получил от предпринимателя 19 млн руб. Взамен работники банка помогали быстрому одобрению заявок на выдачу ипотечных кредитов с господдержкой для многодетных семей. Начальника отдела задержали в мае, председателя правления банка — в июле. Их обвиняют по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями), ч. 8 ст. 204 УК РФ (получение коммерческого подкупа).

Виталина Ярховска