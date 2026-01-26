«Образуется дефицит квартир, предлагаемых в массовых проектах»

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, почему застройщики стали реже предлагать квартиры с финишной отделкой.

Менее 40% квартир и апартаментов в строящихся домах комфорт-класса предлагаются с отделкой от застройщика. По данным специалистов ГК ФСК, сейчас в этом классе на первичном рынке заявлено в реализацию около 9,5 тыс. лотов. Меньше было лишь весной 2021 года, когда экспонировалось около 9 тыс. вариантов. Но их доля в общей структуре предложения, наоборот, была выше — почти 40% против 28% сегодня. Эксперты отмечают, что количество лотов, выведенных в продажу, сокращается уже на протяжении семи месяцев подряд. В результате образуется дефицит квартир, предлагаемых застройщиками в массовых проектах.

Особенно редкими в строящихся домах комфорт-класса стали квартиры и апартаменты с финишной отделкой. Их всего чуть больше 3,5 тыс., но около 60% покупателей в массовом сегменте отдают предпочтение именно такому формату жилой недвижимости. Спрос существенно опережает предложение.

Для сравнения: еще год назад в проектах на этапе строительства в столице, в старых ее границах, в экспозиции насчитывалось почти 10 тыс. вариантов с финишной отделкой, что почти втрое больше, чем сегодня. А доля таких помещений в структуре предложения достигала почти 55%, это на 16 процентных пунктов выше, чем сейчас. Спрос на массовые новостройки вполне стабилен, отмечают специалисты. Но даже высокая покупательская активность не становится триггером для ускорения темпов стартов. Застройщики в прошлом году значительно реже выводили на рынок новые комплексы и корпуса комфорт-класса.

Светлана Бардина