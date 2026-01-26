«Французский инженер просто любил рыбалку»

Обозреватель “Ъ FM” Павел Шинский рассказывает, как тефлон перекочевал из Национальной аэрокосмической лаборатории на кухни.

Быть инженером выгоднее, чем ученым. Ученые открывают законы мироздания, а инженер употребляет их в дело по всеобщему удовольствию. Американский химик Рой Планкетт в 1938 году синтезировал политетрафторэтилен, он же тефлон, и получил пару научных наград. А французский инженер Марк Грегуар из Национальной аэрокосмической лаборатории просто любил рыбалку. Когда его любимый спиннинг стал заедать, он вынес с работы кусок тефлона, которому как раз искали применение в космических аппаратах, и обмотал им сочленение удочки. Спиннинг сразу заработал.

Жена Марка, Коллет, предложила проэкспериментировать с ее любимой сковородкой — получила идеальную посуду, еда в которой не пригорала. В 1954 году Грегуар обзавелся патентом на тефлоновые сковородки, и два года спустя открыл собственную компанию по выпуску антипригарной посуды Tefal. Планкетт прав на изобретение не предъявлял. Разные они все-таки люди, ученые и инженеры.