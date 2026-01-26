«Датская монархия поощряла художников путешествовать, чтобы документировать пейзажи»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о традициях изображения Гренландии европейскими и местными художниками, начиная с XVIII века.

Эксперты американского художественного сайта Artprice вполне логично обратились к традиции изображения Гренландии в европейской живописи и к гренландским живописцам. С XVIII века Гренландия появляется в европейском воображении как северный «конец света». Тогда художники разрывались между увлечением экстремальной природой и фантазиями о дьявольских или райских островах. С XIX века датская монархия поощряла художников путешествовать в Гренландию, чтобы документировать пейзажи, побережья и население в рамках колонизации и морских экспедиций. Живопись стала одновременно научным, политическим и поэтическим инструментом: она показывала впечатляющие ледяные образования, а также инуитскую жизнь, выстраивая европейский нарратив об этой территории.

Первым великим художником Гренландии называют Йенса Эрика Карла Расмуссена. В 1870-х годах он путешествовал в Гренландию, создавая виды побережья, фьордов и инуитских сцен, продавал множество картин английским коллекционерам, а также выставлялся в Лондоне и Париже. Эмануэля Айге Петерсена вообще называют «художником Гренландии» за его плодовитое творчество, посвященное ледяным пейзажам. Он был художником-декоратором, несколько раз в 1920-1940 годы путешествовал вдоль побережья Гренландии, стремясь запечатлеть все вариации света и рельефа острова. Хотя первые живописные циклы в Гренландии в основном были созданы художниками, прибывшими из-за пределов острова, урожденные гренландские мастера, такие как Хенрик Лунд, Свенд Петер Розинг или Отто Розинг, в начале XX века вдохновенно изображали арктический ландшафт.

Такие художники, как Ааге Гитц-Йохансен, в середине XX века постепенно отходят от строгого натурализма в пользу более духовной и критической живописи, учитывая последствия модернизации для инуитской культуры. В последнее время такие институции, как Музей искусств Нуука или Национальный музей Гренландии, объединили эти работы и сопоставили их с современными практиками, что позволило переосмыслить колебания этих изображений между эстетическим восхищением, документированием и доминированием.

