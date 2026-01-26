Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о «цифровых» и «аналоговых» способах отопления автомобиля.

В воскресенье утром у моего коллеги лопнуло ветровое стекло, трещина прошла по горизонтали, прямо от стойки до стойки. Это уже потом, посмотрев форумы, он прочитал, что не рекомендуется, когда в мороз чистишь автомобиль от снега и льда, направлять горячий воздух на стекло — из-за неравномерности нагрева, дескать, может случиться то, что случилось. Хотя какой там в Москве мороз, «минус 16» — это не мороз. И тем не менее в эти дни по понятным причинам тема тепла в автомобилях особенно обсуждаема. В том числе, конечно же, в автомобилях на электротяге.

В китайских кроссоверах Exeed Exlantix ET, например, применена система обогрева салона «теплый пол». Нагревательные элементы находятся под ковровым покрытием, поэтому релиз обещает «ощущения как дома», не сообщая при этом, на сколько уменьшает дальность пробега на одном заряде батареи такой «теплый пол». Любопытно, что на электромобилях начала XX века, то есть этот тренд совсем не новый, в США, например, машины на батарейках были сверхпопулярны 100 с лишним лет назад. В салоне стоял специальный металлический сундук с дырками, в который насыпали раскаленные угли. Хватало такой печки, конечно же, ненадолго, особенно если учесть, что в ту пору автомобили имели открытые кузова. Но интересен сам прием, когда — прибегнем к метафоре — «аналоговое» приходит на помощь «цифровому». К слову, половина московских электробусов сегодня имеет не электрические отопители, а дизельные, которые работают на солярке.

Надо ли говорить о том, что «аналоговые» системы отопления и в наше цифровое время оказываются не только эффективнее, но и уютнее. Вероятно, мало кто скажет, что электрокамин ему нравится больше, чем печь на дровах. К слову, автомобильные отопители, использующие тепло воды от системы охлаждения от бензинового двигателя, в 1930-е изобрела компания Bosch. Поначалу это было не штатное оборудование, а аксессуар, который можно было поставить в автомобиль любой марки.

Дмитрий Гронский