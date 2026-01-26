Обозреватель “Ъ FM” Анна Кулецкая рассказывает о том, как визуализация приятных событий может укрепить иммунитет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Лукина, Коммерсантъ Фото: Мария Лукина, Коммерсантъ

Не унывай и будь оптимистом. Если вам надоели такие фразы, то ученые спешат сообщить: не сбрасывайте позитивное мышление со счетов современности. Оно еще поможет вам прокачать иммунитет. Результаты эксперимента с участием 85 человек опубликованы в Nature Medicine, а сам он проходил так: группу участников под наблюдением аппарата МРТ попросили контролировать работу мозга, а именно ту область, которая отвечает за удовольствие, мотивацию и ощущение вознаграждения. Стратегии были просты: нужно было создавать позитивные ожидания и визуализировать самые приятные события. После четырех таких тренировок добровольцы получили стандартную вакцину против гепатита B, а затем ученые измерили уровень антител.

Исследователи заметили, что чем активнее был мозг во время сессий, тем больше антител вырабатывалось после вакцинации. Примечательно, что простые мысли о счастье или приятные воспоминания работали не так эффективно, как метод, связанный с визуализацией прекрасного будущего. Авторы работы полагают, что это явление может лежать в основе знаменитого эффекта плацебо, когда ожидание пользы от лечения само по себе приводит к улучшению состояния. Конечно, пока рано говорить о клинической значимости этого инструмента или о полной замене медицинской помощи на позитивное мышление. Однако ожидание хорошего может быть сигналом для тела: приготовься, сейчас будет приятно.

Анна Кулецкая