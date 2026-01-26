Сирия начала добычу нефти на месторождениях, бывших под контролем курдов

Сирийская национальная нефтяная компания (SPC) начала добычу нефти на месторождениях, которые больше десяти лет находились под контролем «Сирийских демократических сил» — прокурдского военного альянса. Об этом сообщило государственное информационное агентство SANA.

25 января SPC объявила о прибытии партии сырой нефти с месторождений «Аль-Омар» и «Ат-Танак» в провинции Дейр-эз-Зор на нефтеперерабатывающий завод в Баниясе. Колонна из 20 автоцистерн стала первой поставкой нефти под контролем Дамаска с тех пор, как сирийские правительственные силы восстановили контроль над этим районом.

По оценкам SPC, добыча на восстановленных месторождениях может достичь примерно 100 тыс. баррелей в сутки в течение четырех месяцев. Согласно официальным довоенным данным, внутренние потребности Сирии в топливе в нормальных условиях составляли от 150 тыс. до 200 тыс. баррелей в сутки. Как сообщает SANA, «достижение нового уровня производства позволит покрыть значительную часть внутреннего спроса и снизить зависимость от импортного топлива, что является серьезной нагрузкой на государственные финансы в условиях дефицита иностранной валюты».

