Бывшего главу Росимущества Дагестана арестовали по делу о превышении полномочий

Советский районный суд Махачкалы арестовал бывшего руководителя территориального управления Росимущества в Дагестане. Он проходит по делу о превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в пресс-службе судов региона.

Уголовное дело возбуждено по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК. Подозреваемый останется под стражей на два месяца — до 24 марта. Постановление в законную силу еще не вступило и может быть обжаловано.

По версии следствия, с 2021 по 2024 год фигурант незаконно предоставил земельный участок федеральной собственности сначала в аренду, затем в собственность гражданам без лицензий на пользование недрами. В его доме прошли обыски, изъяты документы и электронные носители.