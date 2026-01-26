В Дагестане экс-главу Росимущества задержали по подозрению в превышении полномочий

В Дагестане правоохранители задержали бывшего руководителя территориального управления Росимущества по подозрению в превышении должностных полномочий, совершенное из корыстной заинтересованности (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Следствие считает, что подозреваемый с 2021 по 2024 год принял незаконные решения о предоставлении земельного участка федеральной собственности сначала в аренду, затем в собственность гражданам без лицензий на пользование недрами. В доме фигуранта провели обыски, правоохранители изъяли документы и электронные носители.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Константин Соловьев