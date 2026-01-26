Бразильский полузащитник Джон Джон переходит в «Зенит»

Бразильский полузащитник Джон Джон подписал контракт с петербургским футбольным клубом «Зенит». Об этом в социальной сети X сообщил журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, футболист присоединился к команде на сборе в Дохе и успешно прошел медицинское обследование. Джон Джон перешел в «Зенит» из бразильского «Ред Булл Брагантино». Сумма трансфера составила €20 млн. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в €11 млн.

Джону Джону 23 года. За «Ред Булл Брагантино» он провел 76 матчей во всех турнирах, отметившись 20 забитыми мячами. Также полузащитник представлял бразильский «Палмейрас», в составе которого стал двукратным чемпионом страны.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. По итогам 18 туров клуб набрал 39 очков. От лидирующего «Краснодара» команда отстает на один балл. В первом матче после зимней паузы «Зенит» на своем поле примет калининградскую «Балтику».

Таисия Орлова