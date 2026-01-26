Все лифты в многоквартирных домах Татарстана, отработавшие 25 лет, должны быть заменены до 15 февраля 2030 года. Об этом сообщила пресс-служба Минстроительства республики.

До 2030 года в Татарстане заменят все лифты старше 25 лет

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Отмечается, что наибольшие риски связаны с домами, где капитальный ремонт ведется через специальные счета с недостаточным финансированием. Жителям рекомендовано заранее проверять состояние счета и планировать замену, чтобы избежать массовых остановок лифтов.

Ранее сообщалось, что татарстанское управление ФАС выявило признаки сговора между четырьмя компаниями, участвовавшими в поставках и замене лифтового оборудования в домах республики.

