УФАС заподозрило сговор при поставках лифтов в Татарстане

Татарстанское управление ФАС выявило признаки сговора между четырьмя компаниями, участвовавшими в поставках и замене лифтового оборудования в многоквартирных домах республики. Соответствующая информация опубликована в картотеке арбитражных дел.

По итогам правовой экспертизы выяснилось, что ООО «Татлифт», ООО «Лифт-Строй компания», АО «Щербинский лифтостроительный завод» и ООО «Трансэнерго» координировали свои действия при закупках для республиканского Фонда ЖКХ, отказываясь от конкуренции и распределяя роли. Это, как считают в УФАС, привело к завышению цен на поставку и замену лифтов и ограничению конкуренции на рынке.

Как «Ъ Волга-Урал» сообщила пресс-служба Татарстанского управления ФАС, антимонопольное дело будет рассматриваться в Москве.

ООО «Татлифт» попыталось оспорить действия Управления Федеральной антимонопольной службы по Татарстану, связанные с возбуждением дела о нарушении антимонопольного законодательства при поставке лифтового оборудования в республике. Заявление компании поступило в Арбитражный суд республики в мае 2025 года. Однако суд признал действия антимонопольного органа законными.

В октябре компания подала апелляционную жалобу в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд. Однако апелляционная инстанция оставила решение суда первой инстанции без изменения, а жалобу — без удовлетворения.

Как сообщает судебный эксперт группы Veta Александр Терентьев, для того чтобы выявить на рынке сговор, ФАС ищет признаки картельного поведения: аномальные отклонения цен от рыночных, участие одного и того же круга компаний в различных закупках, нетипичные колебания объема заявок на торгах, проводимых параллельно на одном товарном рынке. По его мнению, именно такой подход и позволил установить согласованность действий татарстанских компаний.

