Более 1 млн американцев остались без света из-за снежной бури

Снежная буря, обрушившаяся на юго-восточные районы США, привела к массовым отключениям электроэнергии. По данным сервиса PowerOutage, вечером 26 января без света оставались более 1 млн жителей страны.

На текущий момент подачу электроэнергии удалось восстановить в некоторых регионах. Однако без электричества по-прежнему остаются более 830 тыс. человек, в основном в штатах Теннесси, Миссисипи и Луизиана.

Предупреждения о снежных бурях были объявлены на большей части восточной территории США, где проживает 118 млн человек. По данным FlightAware.com, только 26 января было отменено более 11 тыс. авиарейсов. Аэропорт Рональда Рейгана в Вашингтоне де-факто и вовсе был закрыт.

По прогнозам метеорологов, интенсивные снегопады в США продолжатся еще несколько дней.

Кирилл Сарханянц