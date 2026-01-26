Аксаков рассказал о рисках использования карт Visa и Mastercard

Председатель комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что риски использования банковских карт Visa и Mastercard увеличились. По его словам, мошенники «далеко продвинулись» в схемах по краже денег с Mastercard и Visa.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Председатель комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков

Господин Аксаков пояснил, что риски связаны с окончанием срока действия карт в России. В связи с этим, по его словам, устарели средства защиты от мошенников. Депутат считает, что у Центрального банка должна быть возможность устанавливать срок действия платежных карт.

Говоря о мошеннических схемах, господин Аксаков заявил, что злоумышленники могут воровать деньги у россиян, пользующихся Visa. «И Центральный банк много раз предупреждал о том, что есть такие риски, надо переходить на карту "Мир”»,— призвал он (цитата по ТАСС).

Visa и Mastercard после начала военного конфликта на территории Украины в 2022 году приостановили операции в России. Банки совместно с Национальной системой платежных карт продлили срок действия карт, которые уже были выпущены.

Накануне Национальный совет финансового рынка направил в Госдуму отзыв на законопроект, содержащий пакет мер по борьбе с мошенничеством. Банки просят исключить из законопроекта норму, которая позволит ЦБ устанавливать срок действия карт. По мнению НСФР, это приведет к полному отключению Visa и Mastercard.

