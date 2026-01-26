Россиянин погиб при сходе лавины в горах Японии

Гражданин России погиб во время катания на сноуборде на горнолыжном курорте Хакуба в японской префектуре Нагано. Об этом сообщили ТАСС в полиции города Омати. Ему было 42 года.

По данным телеканала SBC, мужчина попал под лавину днем 25 января на высоте около 1,1 тыс. м. Он катался на сноуборде вместе с двумя приятелями. Те смогли самостоятельно спуститься с горы и не пострадали.

Поиски россиянина начались сегодня утром. Его обнаружили без сознания, после чего врачи констатировали смерть.