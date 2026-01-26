В Ярославской области ждут метель
В Ярославской области ожидаются сильный снег, ветер и метель с вечера 26 января. Об этом предупредили в министерстве региональной безопасности.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Результатом ухудшения погодных условий станут снижение видимости, снежный накат и гололед на дорогах. Непогода сохранится до утра 27 января, отметили в министерстве.
«Пешеходы, аккуратно передвигайтесь по улицам и дорогам. Водители, будьте внимательны, соблюдайте скоростной режим и дистанцию»,— указывается в сообщении.
Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что начавшиеся в ночь на вторник, 27 января, осадки в виде снега сохранятся до пятницы.