Небольшое потепление в Ярославле сменится морозами

В Ярославле на этой неделе потеплеет до -6 градусов, а затем температура воздуха упадет до -22 градусов. Такой прогноз дает областной гидрометцентр.

В понедельник, 26 января, в городе ожидается до -13 градусов. Температура сохранится и в ночь на вторник. Уже 27-28 января в Ярославле будет -6…-7 градусов, по ночам в эти дни холодней — до -10 градусов. В четверг, 29 января, ожидается -9 градусов.

В ночь на пятницу температура воздуха опустится до -17 градусов. 30 января в городе днем прогнозируется -14 градусов. В выходные на улице будет до -17 градусов днем и до -22 — ночью.

Осадки на этой неделе также ожидаются: снег начнется в ночь на вторник и будет идти до пятницы.

Алла Чижова