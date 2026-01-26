Ирина Ширшова прокомментировала свой уход с поста главы ярославского минкульта

Ирина Ширшова завершила свою работу на посту министра культуры Ярославской области. Она возглавляла структуру с июля 2024 года.

«Вот и закончился мой контракт на замещение должности министра культуры Ярославской области. Ярославской культуре я служила более 20 лет. Я помню каждый объект национального проекта "Культура". Благодарю всех — от губернатора до музейного вахтера — за бесценный жизненный опыт. Руководить такой огромной сферой, общаться с яркими и талантливыми личностями, реализовывать масштабные и стратегические проекты, слышать и понимать каждого, было сложно, но очень интересно»,— написала госпожа Ширшова на своей странице «ВКонтакте».

Она дополнила, что дальнейшая ее деятельность также будет связана со сферой культуры.

«Я продолжаю свою деятельность в этой отрасли в совсем новом качестве, поступила в Московский государственный институт культуры сразу на магистратуру и аспирантуру по специальности "культурология". Впереди научная и исследовательская деятельность и две диссертации»,— сообщила Ирина Ширшова и в заключение рассказала, что входит в кадровый состав управленческих кадров в сфере культуры ввиду пройденного обучения.

Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что в регионе в течение двух месяцев в одно ведомство объединят министерства культуры и туризма. Губернатор Михаил Евраев пояснил, что «новая структура поможет активнее реализовывать крупные проекты». Руководить новой структурой будет заместитель руководителя администрации губернатора Светлана Костышина. Госпожу Ширшову губернатор поблагодарил за работу.