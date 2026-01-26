Суточное потребление газа в России обновило максимум

Суточные поставки газа жителям России по единой системе газоснабжения «Газпрома» 24 января составили 1829,9 млн куб. м. Это стало новым рекордом, сообщили в компании. Предыдущий рекорд был установлен 13 января 2024 года (1814,7 млн куб. м).

«Газпром» связал рост потребления сырья с холодной погодой в большинстве регионов России. В прошлую пятницу средняя температура воздуха в зоне действия системы газоснабжения опускалась до –19,1°С. В компании напомнили, что к нынешней зиме создали в хранилищах резерв газа на рекордные 73,170 млрд куб. м.

Единая система газоснабжения — сеть магистральных газопроводов, которая охватывает европейскую часть России и Сибирь до Алтая и Кузбасса. За 2025 год «Газпром» поставил российским потребителям 386 млрд куб. м газа, что близко к рекорду, говорил глава компании Алексей Миллер.