Минобороны судится с «ТНС энерго Воронеж» из-за поставок электричества

Арбитражный суд Воронежской области принял к производству иск Минобороны РФ и военной прокуратуры ракетных войск стратегического назначения к ПАО «ТНС энерго Воронеж» и структуре министерства ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление». Речь идет о признании недействительными ряда положений госконтракта на поставку электроэнергии «в силу их ничтожности». Другие подробности претензий военных ведомств не раскрываются. Судебное заседание назначено на 24 февраля. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Параллельно «ТНС энерго Воронеж» подало встречный иск к Минобороны и другой его структуре ФГАУ «Росжилкомплекс». Сумма требований энергетиков составляет 12,5 тыс. руб. Суть их образования не раскрывается. Заявление принято к производству. Суд назначен на 11 марта.

«Ъ-Черноземье» направил запросы в Минобороны РФ и «ТНС энерго Воронеж» с просьбой прокомментировать иски. На момент публикации ответы получены не были.

С 2023 года «ТНС энерго Воронеж» и Минобороны встречались в суде 22 раза, в том числе с участием военной прокуратуры ракетных войск стратегического назначения. Осенью 2024 года военные ведомства также требовали признать недействительными два положения госконтракта на поставку электричества в военные части, заключенного в 2023 году.

Речь в том числе шла о том, что «ТНС энерго Воронеж» вправе ограничить мощность потребления электричества в случае неуплаты или нарушений других условий контракта со стороны Минобороны. По мнению военных, спорные условия противоречили действующему законодательству. Суд указал, что у военных ведомств на случай таких ограничений должна быть «аварийная броня» (минимальный уровень электроснабжения, при котором отсутствуют риски для потребителя — «Ъ») и счел законным данное условие контракта, отказав в признании его недействительным.

В то же время воронежский арбитраж признал недействительным другое положение госконтракта, согласно которому «ТНС энерго Воронеж» было вправе в одностороннем порядке отказаться от его исполнения, уведомив об этом министерство за десять дней. Энергетики безуспешно пытались обжаловать решение в Девятнадцатом арбитражном апелляционном суде.

По данным Rusprofile, ПАО «ТНС энерго Воронеж» было зарегистрировано в Воронеже в 2004 году. Основной вид деятельности — торговля электроэнергией. Уставный капитал — 30 млн руб. Входит в ПАО «Группа компаний "ТНС энерго"». Согласно отчетности ПАО «ТНС энерго Воронеж», 86,41% компании принадлежит головной структуре группы, еще 3,93% — ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», 3,86% — ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород», менее 1% — ПАО «ТНС энерго Кубань». ПАО «Группа компаний "ТНС энерго"» в свою очередь контролируется столичным АО «Финальянс СТ» (30% акций) и кипрским Sunflake Limited (28,26%). Выручка «ТНС энерго Воронеж» в 2024 году составила 36,9 млрд руб., чистая прибыль — 707,2 млн руб.

В начале января «Ъ-Черноземье» сообщал, что «ТНС энерго Воронеж» предоставит кредит головной структуре ГК «ТНС энерго» на 1 млрд руб.

Егор Якимов