«ТНС энерго Воронеж» предоставит кредит головной структуре на 1 млрд рублей

ПАО «ТНС энерго Воронеж» сообщило, что предоставит заем головной компании ПАО ГК «ТНС энерго» общим лимитом 1 млрд руб.

Сделка является взаимосвязанной с договором, который фирмы подписали в марте 2025 года. По ее условиям воронежская структура должна заработать за пользование ГК кредитом 569,4 млн руб. Общий размер взаимосвязанных сделок компаний составляет 4,4 млрд руб.

Денежные средства могут быть предоставлены одним или несколькими траншами. Проценты будут начисляться ежемесячно на фактическую сумму транша, а уплачиваться в последний рабочий день каждого месяца. Погасить задолженность необходимо в течение трех лет с даты заключения договора. Если сроки будут нарушены, головная структура «ТНС энерго» должна будет заплатить штраф в размере 0,05% от суммы за каждый день просрочки.

В начале декабря 2025-го сообщалось, что за девять месяцев чистая прибыль «ТНС энерго Воронеж» выросла в 1,6 раза — до 2,8 млрд руб. Выручка предприятия от реализации увеличилась на 12% и составила 29,8 млрд руб.

Егор Якимов