В Самаре прокуратура проводит проверку после обрушения потолка в детском саду

В Самаре 26 января произошел порыв трубы горячего водоснабжения в многоквартирном доме на ул. Галактионовской, 104. Это привело к частичному обрушению потолка во входной группе детского сада № 58, расположенного на первом этаже здания. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

В момент аварии в учреждении находились 12 детей: они не получили травм. В жилом доме зафиксировано частичное отключение отопления. На место происшествия выехали аварийные службы. Прокуратура Ленинского района Самары начала проверку по соблюдению законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства и защите прав несовершеннолетних. Надзорное ведомство даст оценку действиям должностных лиц, ответственных за проведение в 2025 году в многоквартирном доме капитального ремонта инженерной системы. Также будет рассмотрен вопрос о возможности дальнейшей эксплуатации помещений детского сада.

По данным пресс-службы администрации Самары, руководство детского сада оперативно перевело детей в другой корпус.

Андрей Сазонов