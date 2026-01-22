Доля отказов по потребкредитам в Удмуртии достигла 71,5% в декабре

Доля отказов по заявкам на потребкредиты в Удмуртии увеличилась в декабре до 71,5%, что на 0,8 п. п. больше, чем годом ранее. По первому показателю республика находится на 28-ом месте среди регионов России с наибольшим числом заявок, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

«Доля отказов по заявкам на потребительские кредиты остается на довольно высоком уровне из-за сокращения банками аппетита к риску. Банки повышают требования к качеству кредитных историй будущих заемщиков, тем самым снижая риски просрочек в дальнейшем»,— директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

В целом по России, к декабрю доля отказов по заявкам на потребкредиты достигла 76,1%, увеличившись на 1,1 п. п. за год. В тройке лидеров по доле оказались Новосибирская область — 78,3% (+1,5 п. п.), Забайкальский край — 77,9% (-1,1 п. п.) и Кемеровская область — 77,7% (+0,2 п. п.).

Напомним, выдача потребкредитов в Удмуртии сократилась в декабре на 5,8% по сравнению с ноябрем. Всего жители региона оформили 16,1 тыс. таких займов.