Экс-руководителя «Курганавтодора» заключили под стражу

Сотрудники УФСБ России по Курганской области задержали бывшего директора государственного казенного учреждения «Курганавтодор» Александра Гонцова. Обвиняемого в превышении должностных полномочий заключили под стражу, сообщает пресс-служба силового ведомства.

По версии следствия, в 2023 году Александр Гонцов подписал акты о приемке работ по реконструкции участка дороги «Шадринск — Миасское — Красная звезда — Ельничная» и оплатил госконтракт на 123 млн руб. При этом экс-руководитель учреждения знал, что часть обязательств по договору подрядчик не выполнил.

Александру Гонцову предъявили обвинение в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (п.п. «в», «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Во время обысков силовики изъяли документы, подтверждающие противоправную деятельность бывшего директора «Курганавтодора».

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», предыдущего руководителя учреждения Павла Ганина и еще одного сотрудника организации также задержали сотрудники УФСБ России по региону в июне прошлого года. Госслужащих обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). В феврале 2025-го материалы их дела направили в Курганский городской суд для рассмотрения по существу.

Виталина Ярховска