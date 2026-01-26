В Подмосковье ребенок на тюбинге погиб под колесами машины

В подмосковном селе Николо-Урюпино ребенок попал под колеса машины, катаясь с горки в неположенном месте. Ребенок умер в больнице, сообщила областная прокуратура.

ЧП случилось днем 25 января в СНТ «Никольское». Водитель автомобиля Volvo наехал на мальчика 2014 года рождения. Ребенок выкатился под колеса автомобиля, выезжавшего из-за поворота.

По факту гибели несовершеннолетнего проводится доследственная проверка, ее проконтролирует Красногорская городская прокуратура. Ведомство напомнило, что кататься с горок разрешено только в специально оборудованных и безопасных местах, исключающих выход на проезжую часть.

В конце декабря 2025 года в России утвердили стандарт для тюбинговых горок. ГОСТ регламентирует требования к конструкции тюбинговых горок и их установке, эксплуатации и техобслуживанию, его подробности Росстандарт не сообщал. Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая говорила, что после Нового года соберут производителей и дистрибьютеров горок и тюбингов, чтобы объяснить им применение ГОСТа.