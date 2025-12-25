В России утвердили стандарт для тюбинговых горок

Национальный стандарт по безопасности тюбинговых горок утвержден в России. ГОСТ регламентирует требования к конструкции тюбинговых горок и их установке, эксплуатации и техобслуживанию, сообщил Росстандарт.

По данным ведомства, в ГОСТе прописаны требования к параметрам трасс спуска и выкатов, ограждениям, защитным и ограничительным системам, элементам управления, зонам торможения и безопасности, материалам и покрытию. Также в стандарте содержатся требования к конструкции тюбингов и маркировке, а особое внимание уделили минимизации возможных рисков, в том числе связанных со столкновениями.

Конкретные параметры Росстандарт не привел. «Новый стандарт учитывает особенности эксплуатации такой инфраструктуры, а предусмотренные методы испытаний позволят объективно оценить ее соответствие установленным критериям»,— прокомментировал глава Росстандарта Антон Шалаев.

Появление ГОСТа на тюбинги и тюбинговые горки в ноябре анонсировала первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. Она говорила, что среднем ГОСТы вступают в силу через полгода после их принятия, однако комитет Госдумы планировал попросить главу Росстандарта, чтобы этот ГОСТ вступил в силу с его подписания, уже в этом году.