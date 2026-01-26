По делу о взятке задержан бывший замминистра транспорта Красноярского края

В Красноярске возбуждено уголовное дело о коррупции при поставках нефтепродуктов для АО «Краевая дорожно-эксплуатационная организация» («КрайДЭО»), находящегося в собственности региона. Одним из его фигурантов является бывший замглавы регионального минтранса Александр Мордань, он задержан, рассказали «Ъ-Сибирь» источники.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По информации красноярского управления Следственного комитета России (СКР), в апреле 2024 года «КрайДЭО» и коммерческая фирма заключили договор на поставку битума, мазута и сырой нефти. Цена контракта составила 400 млн руб.

В августе и декабре 2024 года заместитель гендиректора по материально-техническому обеспечению «КрайДЭО» в Москве получил от руководителя фирмы-поставщика взятку 6 млн руб. Вознаграждение полагалось за создание благоприятных условий для ведения бизнеса с «КрайДЭО», а также исключение негативных последствий при нарушении ею условий договора. По информации источников, замдиректора «КрайДЭО» действовал в составе группы, в которую входил бывший замминистра транспорта Красноярского края Александр Мордань.

В управлении СКР рассказали, что факт коррупции выявили, расследуя дело о хищении 90 млн руб. при поставках нефтепродуктов для «КрайДЭО». Оно было возбуждено в октябре прошлого года по материалам УФСБ России по Красноярскому краю.

Илья Николаев