СКР возбудил дело о хищении 90 млн руб. на поставках ГСМ в Красноярском крае

СКР по Красноярскому краю возбудил уголовное дело в отношении бывшего замгенерального директора по материально-техническому обеспечению АО «Краевая дорожно-эксплуатационная организация» («КрайДЭО») и директора коммерческой компании. Они подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщили в правоохранительном ведомстве.

Как установило следствие, 15 апреля 2024 года между АО «КрайДЭО» и коммерческой компанией по итогам аукциона был заключен контракт на поставку битума, мазута и сырой нефти на общую сумму 400 млн руб. Стоимость единицы товара составила 29 тыс. руб. Однако «с целью хищения денежных средств» подозреваемый, по предварительному сговору с директором фирмы, заключил дополнительное соглашение к договору, по которому стоимость единицы битума выросла с 29 тыс. до 46 тыс. руб. При этом реального увеличения цены не производилось. Таким образом, были похищены 90 млн руб., считают в СКР.

Директор коммерческой компании отправлен в СИЗО. Бывший заместитель гендиректора АО «КрайДЭО» содержится под домашним арестом.

Михаил Кичанов