Подрядчик выстроил дорогу в суд

В Арбитражный суд Челябинской области поступило заявление строительной компании «Форвард» о взыскании почти 490 млн руб. с управления федеральных автомобильных дорог «Южный Урал». Заявление временно оставили без рассмотрения. Спор касается госконтракта на капитальный ремонт 51 км трассы Р-254 «Иртыш» стоимостью более 3 млрд руб. Подрядчик считает, что цена договора должна быть увеличена. Заказчик с иском не согласен. Ремонт стартовал в 2021 году и должен был завершиться в июне 2025-го, но пока контракт не исполнен. По мнению экспертов, СК «Форвард» предстоит доказать бездействие заказчика и невозможность исполнения работ без дополнительного финансирования.



Челябинское ООО «Строительная компания „Форвард“» направило в арбитражный суд региона иск к ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог „Южный Урал“» (упрдор «Южный Урал») с требованием о взыскании более 489,2 млн руб. Заявление временно оставлено без движения. Компании до 17 декабря необходимо устранить обстоятельства, из-за которых иск не приняли к рассмотрению, сообщил суд.

В управлении федеральных автодорог «Ъ-Южный Урал» сообщили, что строительная компания обратилась в суд с заявлением «в связи с увеличением стоимости работ по государственному контракту от 29 марта 2021 года» на выполнение капитального ремонта 151–202 км автодороги Р-254 «Иртыш».

«Истребование денежных средств, как и доводы истца, упрдор „Южный Урал“ находит необоснованными»,— кратко прокомментировали в пресс-службе федерального учреждения.

«Ъ-Южный Урал» также направил запрос СК «Форвард», однако на момент написания материала ответ не поступил.

Согласно сведениям, размещенным на сайте госзакупок, спорный контракт включает в себя первый и третий этапы капитального ремонта участка автодороги Р-254 на территории Курганской области. Подрядчика с помощью аукциона определили в феврале 2021 года. Начальная цена контракта составляла более 3,1 млрд руб. Строительная компания «Форвард» стала единственным участником конкурса. Заявку признали соответствующей. Упрдор «Южный Урал» заключил с организацией договор по максимальной цене. В ходе исполнения контракта его стоимость превысила 3,2 млрд руб. Согласно договору, завершить капитальный ремонт участка федеральной трассы планировалось в июне этого года, но, по данным сайта госзакупок, контракт до сих пор не исполнен.

ООО «Строительная компания „Форвард“» зарегистрировано в Челябинске в 2011 году. Организация занимается строительством жилых и нежилых зданий, автомобильных дорог и магистралей. По данным «СПАРК-Интерфакс», 49% доли компании принадлежит ООО «МКМ» (Екатеринбург), 51% — Илье Бормотову, который также является генеральным директором «Форварда». В 2024 году строительная организация получила выручку от продаж в размере более 16,6 млрд руб., чистую прибыль — 283,6 млн руб. Основными заказчиками по госконтрактам являются ФКУ «Упрдор „Южный Урал“» и ФКУ «Упрдор „Урал“». Так, по данным «СПАРК-Интерфакс», самое большое количество договоров с ними «Форвард» подписал в 2022 году — восемь контрактов на общую сумму более 24,2 млрд руб. В этом году среди заказчиков, помимо вышеупомянутых, появился «Мосавтодор».

Судебный эксперт группы Veta Александр Терентьев отметил, что иски со стороны подрядчиков к заказчику — это большая редкость. По его словам, строительной компании предстоит доказать, что цены изменились настолько, что дальнейшее выполнение капитального ремонта становится невозможным. «В такой ситуации истцу надлежит доказывать, что невозможность исполнения обязательств по контракту обусловлена действиями или бездействием заказчика, например, в части согласования изменения условий договора в связи с повышением расходов. Я напомню, что закон не воспрещает сторонам по взаимному согласию пересматривать в большую сторону стоимость контракта — это нормальная практика, если для этого есть основания. По умолчанию заказчик заинтересован в своевременном завершении работ по контракту не меньше, чем подрядчик, поэтому, если подрядчик заявляет о невозможности дальнейшего исполнения своих обязательств в связи с ростом цен поставщиков, обычно смета пересматривается. В данном случае этого по каким-то причинам не случилось»,— говорит эксперт.

Александр Терентьев подчеркивает, что суд будет ориентироваться не только на представленную истцом информацию, но и на результаты судебной экспертизы. «В рамках этой процедуры будет произведена оценка изменения стоимости работ, вероятности замены поставщиков подрядчиком с целью сохранения параметров договора, а также соответствие заявленных требований в 489 млн руб. тем расходам, которые он понесет. Ведь их размер и целесообразность тоже нужно доказать»,— заключил эксперт.

Ольга Воробьева