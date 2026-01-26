Ставрополье в 2025 году привлекло 9 млн туристов и 565 млн рублей турналога

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров провел еженедельное совещание с руководителями ведомств и главами муниципалитетов, где подвели итоги первого года работы с туристическим налогом. Министр туризма и оздоровительных курортов Андрей Толбатов сообщил, что данные мониторинга мобильных операторов зафиксировали около 9 млн туристов в 2025 году. За первые девять месяцев налог принес 565 млн рублей, а итоговая сумма за весь год появится позже; ранее руководитель УФНС по краю Елена Афонина оценила поступления в 562 млн руб. к декабрю, сообщает управление информполитики и пресс-служба правительства и губернатора СК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Власти отметили устойчивый поквартальный рост сборов. Например, за первый квартал 2025 года в местные бюджеты поступило 126 млн руб. — на 7% меньше, чем при прежнем курортном сборе, из-за поправок в законодательстве. К сентябрю объем превысил 540–543 млн руб., что на 40 млн руб. больше аналогичного периода 2024 года и на 8% выше прошлогодних показателей курортного сбора. Ставка туристического налога в 2025 году составила 1% от стоимости размещения с минимумом 100 руб. в сутки; для санаториев ввели минимальный налог. Плательщиками стали юрлица и ИП из реестра гостеприимства — 22 из 33 муниципалитетов края перешли на него с января, заменив экспериментальный курортный сбор, действовавший с 2018 года только на КМВ.

Средства напрямую идут в бюджеты муниципалитетов, где их направляют на благоустройство и инфраструктуру. Ранее при курортном сборе финансы тратили целенаправленно на курорты КМВ, что преобразило эти территории; теперь охват распространился на весь край. Губернатор Владимир Владимиров поручил держать ситуацию под контролем, учитывать изменения федерального законодательства и синхронизировать региональные нормы. Все муниципалитеты уже определились с работой по налогу; теперь они нарабатывают опыт. В 2024 году курортный сбор дал свыше 1 млрд рублей, а турпоток достиг 8,5 млн человек; в 2025-м эксперты прогнозировали 9,8–10 млн гостей благодаря новым отелям и санаториям. Край принял 156 тыс. иностранных туристов — 87% от досанкционного уровня.

Владимир Владимиров ранее говорил о планах удвоить сборы в 2026 году до 2 млрд руб. за счет расширения базы и всего края. Переход на налог упростили благодаря опыту курортного сбора, но объекты размещения до 1 сентября 2025 года обязаны были пройти классификацию. Рост турпотока поддержали инвестпроекты с тысячами новых койко-мест.

Станислав Маслаков