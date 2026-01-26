Россия выдала агреман на назначение нового посла Белоруссии

Российская сторона выдала агреман на назначение послом Белоруссии в РФ Юрия Селиверстова. Как сообщил МИД России, в ближайшее время дипломат прибудет в Москву с копиями верительных грамот. После этого он приступит к работе.

Юрий Селиверстов

Фото: Министерство финансов Республики Беларусь Юрий Селиверстов

«В Москве уверены, что будут сохранены преемственность и положительная динамика в поступательном развитии масштабного двустороннего сотрудничества и углублении интеграционных процессов в рамках Союзного государства, ЕАЭС, ОДКБ и СНГ, в которых Ю.М.Селиверстов одновременно будет представлять Республику Беларусь»,— заявил российский МИД.

Юрий Селиверстов с 2002 года работал в Минфине Белоруссии, а с июня 2020 года возглавлял ведомство. 22 января этого года президент страны Александр Лукашенко назначил его послом в России. Возглавлявший дипмиссию с июня 2024 года Александр Рогожник стал губернатором Витебской области.

Юрий Селиверстов говорил, что заинтересован в сохранении и укреплении позиций на российском рынке. При этом он отметил, что двусторонний товарооборот нельзя оценивать лишь в денежном выражении: по его словам, Белоруссия нацелена на поставки качественной и высокомаржинальной продукции.

Лусине Баласян