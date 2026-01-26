Чемпион мира по футболу Серхио Рамос согласовал покупку «Севильи» за €450 млн

Футболист Серхио Рамос совместно с холдингом Five Eleven Capital достигли договоренности с основной группой акционеров испанской «Севильи» о покупке клуба, сообщает радиостанция Cadena Ser. Сумма сделки оценивается в €450 млн.

Серхио Рамос

Фото: Daniel Becerril / Reuters Серхио Рамос

Фото: Daniel Becerril / Reuters

По информации источника, акционеры клуба одобрили предложение. Сейчас Серхио Рамос и его партнеры изучают финансовую отчетность «Севильи». Ожидается, что сделка будет завершена до конца января.

Серхио Рамос является воспитанником «Севильи». Он выступал за команду с 2004 по 2005 год, а затем с 2023 по 2024 год.

Также футболист с 2005 по 2021 год представлял мадридский «Реал», в составе которого стал пятикратным чемпионом Испании и четырехкратным победителем Лиги чемпионов. С 2021 по 2023 год Рамос был игроком французского ПСЖ, с которым стал двукратным чемпионом страны. Последним клубом испанца был мексиканский «Монтеррей», который он покинул в 2025 году по истчении контракта. Вместе со сборной Испании защитник выиграл чемпионат мира (2010) и стал двукратным чемпионом Европы (2008, 2012).

«Севилья» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. По итогам 21 тура команда набрала 24 очка.

Таисия Орлова