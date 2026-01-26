Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ростове-на-Дону перевыполнили план по сбору турналога на 15,7 млн рублей

Поступления от туристического налога в бюджет Ростова-на-Дону составили 69,2 млн руб. в 2025 году. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, запланированный объем доходов по турналогу на 2025 год составлял 53,5 млн руб. Сбор относится к категории курортных налогов, однако поступает в общий городской бюджет и тратится на муниципальные потребности, а не на создание туристической инфраструктуры, как в других курортных территориях.

В 2026 году власти планируют открыть туристско-информационный центр Ростова-на-Дону, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Будет активизирована деятельность по развитию промышленного, делового и гастрономического туризма в городе. Также запланировано создание национального туристического маршрута. Эти направления развития туризма в донской столице обеспечат мультипликативный эффект, благодаря которому ожидается рост турпотока, прокомментировали в мэрии.

Валентина Любашенко

Новости компаний Все