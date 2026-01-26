В Ижевске начался отбор кандидатов на должность главы управления по молодежи

26 января начался прием документов от кандидатов на должность начальника новообразованного управления по молодежной политике администрации Ижевска. Отбор пройдет в три этапа. Об этом сообщил во «ВКонтакте» глава города Дмитрий Чистяков.

В числе основных требований — высшее образование, опыт работы на руководящих должностях и стаж не менее четырех лет. От кандидатов ожидается самопрезентация с проектом развития сферы молодежной политики, по итогам которой комиссия решит, кто возглавит управление.

Отбор нового руководителя продлится месяц: с 26 января по 13 февраля пройдет прием документов и материалов, с 16 по 24 февраля — рассмотрение документов комиссией, 25 февраля — собеседование и самопрезентация.

Напомним, управление по молодежной политике появилось в структуре муниципалитета недавно. Соответствующие изменения приняла гордума 18 декабря. Дмитрий Чистяков объяснил появление нового подразделения вектором на удержание молодежи. Он сказал, что управление станет «ключевым в социальном блоке и в администрации в целом». В числе других изменений, принятых гордумой, — новое управление по бережливым технологиям и проектной деятельности, появление седьмого заместителя главы города, один из них получил статус первого.

