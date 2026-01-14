Шадрин стал первым заместителем главы Ижевска, Сабирзянов — новым заместителем

В администрации Ижевска состоялись ранее анонсированные кадровые назначения: Максим Шадрин стал первым заместителем главы города, Алмаз Сабирзянов — новым заместителем по территориальному развитию. Это произошло 14 января, сообщает пресс-служба муниципалитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Даниил Иванов, Коммерсантъ Фото: Даниил Иванов, Коммерсантъ

Как ранее писал «Ъ-Удмуртия», новую структуру администрации, по которой, среди прочего, количество заместителей увеличивается с шести до семи, один из которых обретает статус первого, глава города Дмитрий Чистяков анонсировал в середине декабря. Депутаты гордумы приняли решение об изменениях на очередной сессии.

Максим Шадрин и Алмаз Сабирзянов не новые лица в администрации. Первый с апреля 2024 года являлся замглавы по ЖКХ и строительству, второй — с октября 2024 года возглавлял управление имущественных отношений и земельных ресурсов. Место руководителя структурного подразделения временно заняла замначальника управления Наталья Холмогорова.

Алмаз Сабирзянов с 2016-го по 2024 годы работал в комитете земельных и имущественных отношений исполкома Казани: сначала в должность замначальника отдела контроля муниципального имущества, далее — начальником отдела управления и учета муниципального имущества. До этого работал в органах внутренних дел столицы Татарстана, а также в муниципальном предприятии «Организатор пассажирских перевозок». Ему 37 лет.

Максим Шадрин с июня 2023-го по апрель 2024 года был первым заместителем главы Можги по строительству и жилищно-коммунальной политике. В 2005-2023 годах работал на разных должностях в коммерческих и ресурсоснабжающих организациях. Ему 40 лет.