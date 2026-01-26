В Самарской области в 2026 году планируют построить 1 млн 690 тыс. кв. м жилья

В Самарской области в этом году планируют сдать 1 млн 690 тыс. кв. м жилья, что выше показателя 2025 года. Об этом сообщили в министерстве строительства региона.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Мы ведем ежемесячный мониторинг всех объектов в формате строительных штабов. Это позволяет оперативно принимать решения и максимально сокращать сроки ввода домов в эксплуатацию и передачи квартир жителям»,— цитируются слова врио министра строительства Самарской области Александра Фомина.

В прошлом году в регионе ввели в эксплуатацию 1 млн 667 тыс. кв. м жилья, что составляет 100,7% от плана на 2025 год. Около 60% пришлось на индивидуальные жилые дома (ИЖС), объем их ввода в эксплуатацию составил 996 тыс. кв. м. Также было построено 671,3 тыс. кв. м многоквартирных домов (МКД).

Сабрина Самедова