В Самарской области перевыполнили план по вводу жилья в эксплуатацию

В Самарской области по итогам 2025 года построили 1,667 тыс. кв. м жилья. Об этом сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Данный показатель превысил плановое значение и достиг 100,7%. Около 60% пришлось на индивидуальные жилые дома (ИЖС), объем их ввода в эксплуатацию составил 996 тыс. кв. м. Также было построено 671,3 тыс. кв. м многоквартирных домов (МКД).

Наибольший объем построенного жилья пришелся на Самару и Красноярский район.

По данным регионального правительства, на текущий момент на этапе строительства находится 1,508 тыс. кв. м многоквартирного жилья или 141 МКД.

Андрей Сазонов