Аварийные службы Таганрога ликвидировали 53 порыва на водосетях

Аварийные службы Таганрога за неделю устранили 53 порыва на сетях холодного водоснабжения. Об этом сообщила мэр города Светлана Камбулова.

По словам главы администрации, проблемы с водоснабжением горожан остаются приоритетными в работе городских служб. Холодная погода усугубляет ситуацию — на местах аварий образуется наледь, которая создает опасность для водителей и прохожих.

«Коммунальщики уже убрали лед на ул. Энергетической между 11-м и 13-м переулками, на Лесной Бирже, 5, на Александровской, 117, а также на участке от 1-й Котельной до ул. Дзержинского и на ул. Щаденко. В течение нынешней рабочей недели плановые ремонты пройдут на ул. 1-й Котельной, 6, на ул. Инициативной и в 6-м Новом переулке»,— пояснила Камбулова.

Валентина Любашенко