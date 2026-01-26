Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Аварийные службы Таганрога ликвидировали 53 порыва на водосетях

Аварийные службы Таганрога за неделю устранили 53 порыва на сетях холодного водоснабжения. Об этом сообщила мэр города Светлана Камбулова.

Фото: пресс-служба администрации Таганрога

По словам главы администрации, проблемы с водоснабжением горожан остаются приоритетными в работе городских служб. Холодная погода усугубляет ситуацию — на местах аварий образуется наледь, которая создает опасность для водителей и прохожих.

«Коммунальщики уже убрали лед на ул. Энергетической между 11-м и 13-м переулками, на Лесной Бирже, 5, на Александровской, 117, а также на участке от 1-й Котельной до ул. Дзержинского и на ул. Щаденко. В течение нынешней рабочей недели плановые ремонты пройдут на ул. 1-й Котельной, 6, на ул. Инициативной и в 6-м Новом переулке»,— пояснила Камбулова.

Валентина Любашенко

