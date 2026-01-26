В больнице Курска после жалоб организовали помещение для хранения трупов

Комната для временного хранения тел умерших организована в курской городской больнице №6. Об этом министр здравоохранения региона Светлана Ермолова сообщила на заседании правительства.

В середине прошлой недели в соцсетях появилась фотография, сделанная сотрудником горбольницы №6. Судя по ней, тела умерших оставляли в коридорах медучреждения. Губернатор Александр Хинштейн поручил подчиненным решить проблему. «В больнице нет морга, поэтому умерших на каталках оставляют в коридоре, завернутыми в полиэтилен. Рядом ходят пациенты, персонал разносит еду. Подобное просто недопустимо — по отношению как к живым, так и к покойникам»,— написал глава региона в своем Telegram-канале. По словам сотрудников больницы, в ней не было отдельного помещения, где должны были храниться тела до их передачи в патологоанатомическое бюро. Господин Хинштейн потребовал организовать его в течение дня.

Первый заместитель губернатора Александр Чепик поручил министру сегодня лично проверить работу медучреждения.

Сергей Толмачев, Воронеж