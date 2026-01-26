Суд в Астрахани рассмотрит жалобу по делу о мошенничестве с ремонтом зданий УМВД

Астраханский областной суд рассмотрит дело руководителей строительной фирмы ООО «Массив» Юрия Иванова и Антона Леонова, которых в конце декабря 2025 года обвинили в крупном мошенничестве в сфере господрядов (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Подсудимые не согласились с решением Кировского района суда и в начале этого года подали апелляцию. Астраханская прокуратура также обжалует приговор.

Ранее суд приговорил руководителей «Массива» к 2,5 и 3 годам колонии

Фото: Прокуратура Астраханской области

Фото: Прокуратура Астраханской области

В ноябре 2024 года ООО «Массив» заключило контракты на капитальный ремонт административных зданий регионального УМВД. В акте выполненных работ господа Леонов и Иванов указали ложные сведения, завысив объем работ более чем на 3 млн руб. Ущерб они возместили полностью.

Кировский суд наложил арест на имущество руководителей «Массива», назначил наказание в виде 2,5 и 3 лет исправительной колонии общего режима и штраф 500 тыс. руб. Кроме того, Юрию Иванову и Антону Леонову судья запретил на три года заниматься деятельностью, связанной с исполнением государственных и муниципальных контрактов.

ООО «Массив» зарегистрировано 5 октября 2017 года в п. Трусово Астраханской области. Компания работает в сфере строительства жилых и нежилых зданий. Генеральным директором и единственным владельцем компании с марта 2025 года является Юрий Иванов. С 1 сентября 2021 года до 5 марта 2025 года генеральным директором являлся Антон Леонов (до этого с 24.04.2020 по 29.04.2020 занимал должность начальника УКХБ администрации Астрахани). В 2024 году выручка ООО «Массив» составила 129,4 млн руб., что на 48% выше уровня 2023 года. Чистая прибыль выросла в 3,8 раза — с 6,8 млн до 25,9 млн руб. Компания участвовала в трех закупках на сумму 5,2 млн руб., заключила три контракта на 5,2 млн руб.

