Астраханские бизнесмены получили сроки за мошенничество при капремонте зданий УМВД

Кировский районный суд Астрахани вынес приговор руководителям строительной фирмы ООО «Массив». Юрия Иванова и Антона Леонова обвинили в крупном мошенничестве по предварительному сговору (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Суд назначил им 2,5 и 3 года исправительной колонии общего режима, штраф 500 тыс. руб. и на три года лишил права заниматься деятельностью, связанной с исполнением государственных и муниципальных контрактов. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

В Астрахани осудили двух предпринимателей за мошенничество с госконтрактами

Фото: Прокуратура Астраханской области

Фото: Прокуратура Астраханской области

Следствие и суд установили, что в ноябре 2024 года ООО «Массив» заключило контракты на капремонт административных зданий УМВД России по Астраханской области. В предусмотренном порядке работы не были выполнены, но Иванов и Леонов подготовили и отдали заказчику акты выполненных работ с ложными сведениями. В них они завысили объем работ больше чем на 3 млн руб.

Ущерб осужденные возместили полностью. Суд сохранил арест, наложенный на их имущество.

ООО «Массив» зарегистрировано 5 октября 2017 года в п. Трусово Астраханской области. Компания работает в сфере строительства жилых и нежилых зданий. Генеральным директором и единственным владельцем компании с марта 2025 года является Юрий Иванов. С 1 сентября 2021 года до 5 марта 2025 года генеральным директором являлся Антон Леонов (до этого с 24.04.2020 по 29.04.2020 занимал должность начальника УКХБ администрации Астрахани). В 2024 году выручка ООО «Массив» составила 129,4 млн руб., что на 48% выше уровня 2023 года. Чистая прибыль выросла в 3,8 раза — с 6,8 млн до 25,9 млн руб. Компания участвовала в трех закупках на сумму 5,2 млн руб., заключила три контракта на 5,2 млн руб.

