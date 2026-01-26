Пушилин: российская армия вошла в Красный Лиман

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что вооруженные силы России вошли в Красный Лиман. Он также сообщил о боевых действиях в Константиновке и красноармейско-дмитровской агломерации.

«Краснолиманское направление. Здесь мы видим разворачивание боевых действий в районе уже самого Красного Лимана. Отдельными группами фиксируется проникновение уже и боестолкновения непосредственно в кварталах самого Красного Лимана»,— рассказал глава ДНР в эфире телеканала «Россия 24».

По словам господина Пушилина, российские войска также «перерезали логистические узлы ВСУ под Константиновкой». Боевые действия, уточнил он, ведутся в районе железнодорожного вокзала Константиновки. В красноармейско-дмитровской агломерации бои происходят в районе Гришина.

В конце декабря президенту России Владимиру Путину докладывали о столкновениях с ВСУ за взятие Красного Лимана. По оценкам главы государства, успешные бои за этот город и Константиновку позволяют двигаться южнее — к Славянску.