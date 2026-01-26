Новосибирские футболисты разгромили «Динамо-Барнаул» в товарищеском матче

Футбольная новосибирская «Сибирь» крупно обыграла географических соседей — «Динамо-Барнаул» из Алтайского края. Товарищеский матч межсезонья состоялся в новосибирском манеже «Заря» 26 января.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Гости открыли счет в самом начале игры. Переломить ход матча хозяевам удалось только после перерыва. На 50-й и 57-й минутах Денис Першин провел два мяча в похожих ситуациях — с близкого расстояния после фланговых передач с правого края. За последние 10 минут матча дважды отличился Олег Козаченко, который довел счет до разгромного — 4:1.

«Сибирь» выступает в группе «Золото» Второй лиги. Второй этап чемпионата в этой группе стартует 1 марта. Новосибирцы будут принимать в «Заре» астраханский «Волгарь».

Валерий Лавский