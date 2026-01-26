Отловом бездомных собак в Ярославле займется АНБО «Верность»

В Ярославле контракт на обращение с животными без владельцев в 2026 году заключили с автономной некоммерческой благотворительной организацией «Верность». Соответствующая информация отражена на портале госзакупок.

Приют "Джина"

Фото: Правительство Ярославской области Приют "Джина"

Контракт стоимостью 2,4 млн руб. заключен 26 января. Заказчиком выступает МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» города Ярославля. Благотворительная организация будет по заявкам отлавливать бездомных животных, не причиняя им вреда.

В перечень оказываемых услуг также входят передача в приют, содержание, стерилизация, вакцинация, выпуск на прежнее место обитания (если животное не агрессивное) или умерщвление (если есть медицинские показания). Директор «Верности» Елена Афрова ранее сообщала, что жители смогут взять бездомную собаку к себе после проведения необходимых процедур.

АНБО «Верность» в безвозмездное владение и пользование был передан новый приют «Джина» на улице Промышленной. Строительство финансировал частный инвестор, а принадлежит объект правительству области. О том, что «Верность» займется отловом безнадзорных животных, было известно еще в 2024 году.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что АНБО «Верность» выиграла грант на 14,9 млн руб. на реализацию «Нужного проекта» по итогам первого конкурса Фонда президентских грантов 2026 года.