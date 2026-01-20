Милосердие и верность

Ярославские НКО в первом конкурсе Фонда президентских грантов 2026 года увеличили общую сумму финансирования по сравнению с прошлым годом. Поддержку получили 11 проектов в сфере охраны здоровья граждан, защиты животных, сохранения исторической памяти и других. Самые большие суммы получили «Дом милосердия купца Лобова» и «Верность».

Дом милосердия Лобова

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

По итогам первого конкурса Фонда президентских грантов в 2026 году 11 проектов некоммерческих организаций из Ярославской области получат финансовую поддержку на общую сумму порядка 68 млн руб. Размеры грантов варьируются от 600 тыс. до 30 млн руб. Проекты-победители опубликованы на сайте Фонда президентских грантов.

В аналогичном конкурсе прошлого года от Ярославской области победили 14 проектов, однако сумма была меньше — порядка 45 млн руб.

Самый большой грант — 29,9 млн руб. — выиграла автономная благотворительная социально-медицинская некоммерческая организация «Дом милосердия кузнеца Лобова» из Ростовского округа.

«Дом Лобова» в Поречье-Рыбном седьмой год безвозмездно оказывает паллиативную помощь тяжелобольным взрослым в Ярославской области как на дому, так и в отделении милосердия, где 18 мест. Помощь уже оказана 929 людям, с августа 2026 года по июль 2027 года организация намерена помочь еще 150 больным на дому и 110 в отделении. Софинансирование проекта составит 21,3 млн руб.

Это третий грант по объему выделенных денег в стране по направлению «охрана здоровья граждан». В описании проекта говорится, что ежегодно в регионе в паллиативной медицинской помощи нуждается более 12 тыс. человек.

«Дефицит паллиативной медицинской помощи в государственной системе здравоохранения не может быть компенсирован путем обращения пациента в частные медицинские организации даже за плату. В частной системе здравоохранения отсутствуют медицинские организации, которые могут назначить и обеспечить лечение хронического болевого синдрома интенсивностью более 6 баллов»,— говорится в обосновании проекта.

Автономная некоммерческая благотворительная организация «Верность» выиграла грант на 14,9 млн руб. на реализацию «Нужного проекта», его софинансирование составит 11,9 млн руб.

Это крупнейший грант в стране по направлению «Охрана окружающей среды и защита животных». Организация занимается поддержкой волонтеров, просвещением, стерилизацией животных.

«В 2025 году "Верность" обучалась в Школе управления НКО, изучала исследования по бездомности животных, опросила участников мероприятий. Выяснилось, что широко распространены мифы об опасности стерилизации и мнение, что бездомное животное надо отдавать в приют. Люди не знают, что приюты переполнены, а животным в основном помогают зооволонтеры на пожертвования»,— говорится в описании проекта.

Проект будет реализован не только в Ярославской, но и в Ивановской и Вологодской областях. В него входят просветительская работа, стерилизация 1000 кошек и собак, обучение ветврачей и оборудование двух веткабинетов в приютах Тутаева и Переславля, 10 выездов специалистов для стерилизации, вакцинации животных и проведения лекций и другие мероприятия. Сроки реализации проекта: 1 февраля 2026 года – 31 января 2027 года. Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что АНБО «Верность» был передан в пользование новый приют для животных в Ярославле.

Местная религиозная организация православный приход Воскресенского собора Тутаева Рыбинской епархии выиграла грант в размере 7,7 млн руб.

Проект под названием «Вера в селе Малахово. История продолжается» направлен на продолжение работ по возрождению Храма Рождества Христова села Малахова. Среди планируемых работ усиление фундамента храма, православно-патриотический фестиваль «Подсолнух», изучение и собирание истории храма, цикл исторических уроков и другие мероприятия. Сроки реализации: 1 апреля 2026 года – 30 июня 2027 года, софинансирование составит 3,4 млн руб. Организаторы говорят о том, что возродится должен не только храм, но и само село.

«Село Малахово — еще одно исчезнувшее русское село. Осталось пять домов вместо большого красивого села с библиотекой, обществом трезвости, школой, березовой рощей и храмом Рождества Христова 1794–1805 гг. на возвышении. Разрушали, скидывая с домов крыши и вынуждая людей переезжать. Возможно именно Храм и был тому причиной. Храм, в отличие от села, выстоял. Только от его пышного великолепия ("весь в золоте, в росписях, а купол – как небо!") остался битый кирпич»,— пишут авторы проекта.

По 5 млн руб. выиграли АНБО «Агентство социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей "Моя семья"» на проект «Время читать!» (популяризация чтения среди детей и родителей) и частное общеобразовательное учреждение «Ярославская губернская гимназия имени Святителя Игнатия Брянчанинова» на проведение международного детско-юношеского кинофестиваля «Свет миру. Дети».

В список победителей также входят проекты «Луч свободы: социальная реабилитация осужденных на наркопреступления» (992 тыс. руб.), «Вагон историй: путешествие в Урочские железнодорожные мастерские» (843 тыс. руб.), «Экологические традиции семей Ярославии собирают друзей» (625 тыс. руб.), а также проекты, направленные на организацию кузнечного мастерства для детей из воскресных школ Рыбинска (985 тыс. руб.), обучение пожилых людей основам компьютерной грамотности и адаптации в цифровой среде (904 тыс. руб.), предотвращение развития семейного неблагополучия (999 тыс. руб.).

Заявки на конкурс подавались со всей страны, на гранты претендовали 9,3 тыс. проектов. Победителями стали 1 469 социально-ориентированных некоммерческих организаций. На реализацию этих проектов Фонд президентских грантов направит 4,8 млрд руб.

Алла Чижова