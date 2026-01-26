На Дону нехватка водителей транспорта составляет почти тысячу человек

Нехватка водителей общественного транспорта в Ростове-на-Дону снизилась с 48,1% до 47,3% и составляет 971 человек. Об этом пишет «Деловая газета.Юг» со ссылкой на пресс-службу мэрии Ростова.

По информации ведомства, к началу августа 2025 года дефицит кадров составлял 1,02 тыс. человек. В городской администрации отметили, что проблема затрагивает транспортные предприятия в целом и не связана с конкретными маршрутами.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь назвал общественный транспорт одной из главных проблем региона, волнующих жителей. «Нерегулярность выхода автобусов на линии в значительной степени продиктована дефицитом водителей»,— заявил он.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в декабре 2025 года на маршруты выходило лишь 500 из 900 единиц общественного транспорта. Власти переподписали допсоглашения с перевозчиками и в три раза увеличили штрафы за невыход автобусов на линию.

Согласно дорожной карте, количество выходящего транспорта должно вырасти с 55% до 90% к середине 2026 года.

Валентина Любашенко