Daily Mail: Михаэль Шумахер больше не прикован к постели

Семикратный чемпион мира «Формулы-1» немец Михаэль Шумахер больше не прикован к кровати, сообщает Daily Mail со ссылкой на «хорошо осведомленные источники». Он может передвигаться на инвалидной коляске с помощью медперсонала.

Михаэль Шумахер

Фото: Olivier Polet / Reuters Михаэль Шумахер

Отмечается, что Шумахер проживает в особняке на Майорке, где находится под круглосуточным наблюдением врачей. Помимо членов семьи, его могут навещать только три или четыре человека. В их число входит бывший спортивный директор команды Ferrari Жан Тодт.

Михаэлю Шумахеру 57 лет. На протяжении карьеры он выступал за команды Jordan, Benetton, Ferrari и Mercedes. Вместе с британским гонщиком Льюисом Хэмилтоном немец делит первую строку по числу чемпионских титулов «Формулы-1» (7). Завершил карьеру в 2012 году.

В 2013 году во время катания на горных лыжах Михаэль Шумахер получил тяжелую черепно-мозговую травму. На протяжении долгого времени он был прикован к постели и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Таисия Орлова