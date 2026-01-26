На МЦД-2 в сторону Подольска произошел сбой в движении из-за человека на путях

Поезда на МЦД-2, следующие в сторону Подольска, задерживаются из-за человека на путях, пишет MSK1.RU. Часть поездов следует по соседнему пути от станции «Царицыно» без остановок.

Как сообщили порталу в МЖД, в 9:51 мск между станциями «Красный Строитель» и «Щербинка» был травмирован человек. По предварительной информации, пострадавший нарушил правила нахождения на ж/д путях.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и медицинские работники. По данным МЖД, в сторону Подольска задерживаются четыре электрички.