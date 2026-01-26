На Ставрополье объем выданных товарных кредитов вырос на 12% в декабре 2025 года

Банки выдали в Ставропольском крае 4,6 тыс. товарных кредитов на 308,5 млн руб. в декабре 2025 года. Этот показатель превысил ноябрьские цифры на 8% по количеству и на 12% по объему. Объединенное кредитное бюро (ОКБ) зафиксировало рост среднего чека до 66,3 тыс. руб. — плюс 4% за месяц, — а средний срок кредита составил 17 месяцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

За весь 2025 год жители края оформили 46,5 тыс. товарных кредитов на 2,8 млрд руб. Средний чек года достиг 61,4 тыс. руб., а срок — 15 месяцев. Декабрь стал пиковым месяцем: регион обогнал ноябрьские объемы, хотя по России рынок стагнировал. Общий спад за год составил 52% по количеству и 51% по сумме — до 2,38 млн кредитов на 155,57 млрд руб. против 4,97 млн на 320,20 млрд руб. в 2024 году.

В декабре Москва лидировала с 18,5 тыс. кредитов на 1,53 млрд руб. (минус 2% по числу, плюс 3% по объему к ноябрю). Московская область выдала 14,66 тыс. на 1,16 млрд руб. (плюс 4% и 7%), Санкт-Петербург — 9,1 тыс. на 700 млн руб. (минус 6% и 1%). Ставрополье вошло в число активных регионов, несмотря на общероссийский тренд: банки выдали 228,71 тыс. кредитов на 15,85 млрд руб. — максимум года, но минус 4% к декабрю 2024-го. Средний чек по стране поднялся до 69 тыс. руб., срок — 15 месяцев. Таким образом, Ставрополье выделяется локальным декабрьским всплеском на фоне общенационального спада.

Гендиректор ОКБ Михаил Алексин объяснил сокращение рынка вдвое макропруденциальными лимитами ЦБ РФ с середины 2024 года. Эти меры ограничили кредиты для заемщиков с высокой долговой нагрузкой. Высокая ключевая ставка увеличила стоимость займов и заставила потребителей сократить покупки. Рынок электроники провалился в 2025-м — ключевой сегмент POS-кредитов. Клиенты перешли на бесплатную рассрочку за ее удобство. Михаил Алексин прогнозирует стагнацию в 2026 году без значимого роста.

При этом для отказов по товарным кредитам в Ставрополье составила 90,7% в ноябре 2025-го, что на 9,9 п.п. выше, чем годом ранее (80,8%). НБКИ фиксировала аналогичный спад: в первом квартале Ставрополье сократило выдачи на 25% до 224,31 млн руб., средний срок упал до 14,3 месяца. Frank RG оценило годовой обвал кредитов физлицам на 25,4% до 9,89 трлн руб., с минимумом POS-средств с 2014 года.

Станислав Маслаков